Pela lesão sofrida, Pedro está fora da temporadaGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 06/09/2024 18:35



Rio - Fora da temporada de 2024, Pedro, de 27 anos, se manifestou pela primeira vez após a grave lesão sofrida durante treino da seleção brasileira. Através de suas redes sociais, o atacante do Flamengo agradeceu pelas mensagens de carinho e garantiu que irá "voltar mais forte" aos gramados. O centroavante teve uma ruptura no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e vai precisar passar por uma cirurgia.

"Fala, galera! Estou passando aqui para agradecer a todos vocês que me mandaram mensagens nesse período. Eu recebi inúmeras mensagens de jogadores, companheiros de profissão, de todos os torcedores. Esse carinho me deixa muito grato, muito feliz e me motiva ainda mais para dar o meu melhor na recuperação. E sem dúvida nenhuma eu voltarei mais forte. Estou muito triste, claro, um momento delicado, difícil, mas estou tendo a paz que excede todo o entendimento", disse Pedro.



É a segunda vez na carreira que o centroavante sofre uma lesão de ruptura de ligamento do joelho. Em 2018, quando defendia o Fluminense, rompeu o cruzado anterior do joelho direito. Na época, ele tinha acabado de ser convocado para a Seleção pela primeira vez e ficou oito meses fora. A tendência é de que, no mínimo, ele fique longe dos gramados pelo mesmo período.