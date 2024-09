Martial teve passagem decepcionante pelo Manchester United - Reprodução / Instagram

Publicado 07/09/2024 09:30

Rio - Na mira do Flamengo para substituir Pedro, lesionado , Anthony Martial pode gerar uma leve preocupação no torcedor rubro-negro. Isso porque o atacante está desde dezembro do ano passado sem disputar uma partida.