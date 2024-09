Arrascaeta é ídolo no Cruzeiro, mas vive o melhor momento de sua carreira no Flamengo - Marcelo Cortes/Flamengo

Arrascaeta é ídolo no Cruzeiro, mas vive o melhor momento de sua carreira no FlamengoMarcelo Cortes/Flamengo

Publicado 06/09/2024 14:57 | Atualizado 06/09/2024 14:59

Rio - Ídolo do Flamengo , Arrascaeta recebeu um pedido inusitado nesta semana. O argentino Lucas Romero, do Cruzeiro, revelou que fez um convite para o meio-campista retornar ao clube mineiro. A dupla se encontrou na última quinta-feira (5), no Rio de Janeiro.

"Consegui ir no Rio e saímos para jantar, fiquei um tempo com ele lembrando da passagem dele aqui no Cruzeiro, bem legal. Não só no campo, como também fora, com a amizade que a gente tinha. Foi bom, logicamente falei para ele se estava com vontade de voltar aqui para BH, que a gente está de braços abertos", disse Romero, bem humorado, em entrevista coletiva no CT do Cruzeiro.



Arrascaeta deixou a Raposa em 2019, quando foi comprado pelo Flamengo por 15 milhões de euros (aproximadamente R$ 63,7 milhões, na cotação da época). Em Minas, o uruguaio fez 186 jogos, 49 gols, 23 assistências e se tornou ídolo ao ganhar duas Copas do Brasil, em 2017 e 2018, e o Campeonato Mineiro, também em 2018.

Porém, pelo Rubro-Negro, o camisa 14 vive os melhores momentos de sua carreira. Desde que desembarcou no Rio de Janeiro, conquistou duas Libertadores, dois Campeonatos Brasileiros, duas Supercopas do Brasil, uma Copa do Brasil, uma Recopa Sul-Americana, além de quatro Cariocas, se firmando como um dos melhores jogadores do continente.