Apresentação de Alex Sandro, do Flamengo - Marcelo Cortes/CRF

Apresentação de Alex Sandro, do FlamengoMarcelo Cortes/CRF

Publicado 06/09/2024 07:30 | Atualizado 06/09/2024 07:40

Rio - Em meio aos problemas com lesões, o Flamengo se movimentou no mercado durante a janela de transferências e solucionou carências do elenco. Entre os principais reforços está o lateral-esquerdo Alex Sandro, que foi apresentado nesta última quinta-feira (5), no Ninho do Urubu. O jogador, de 33 anos, chega com a esperança de resolver os problemas defensivos.

A contratação de Alex Sandro foi um pedido do técnico Tite. Ambos trabalharam juntos na Seleção entre 2019 e 2022. O jogador fez parte dos ciclos dos Mundiais de 2018, na Rússia, e de 2022, no Catar, mas só foi convocado para este último. Ele não foi mais convocado após a eliminação nas quartas de final diante da Croácia (o fim da era Tite).

O Flamengo tem uma das piores campanhas do returno do Brasileirão. Em 15º lugar, o Rubro-Negro perdeu três de seis jogos, além de sofrer nove gols e marcar apenas sete vezes. Os problemas físicos contribuem para a queda de rendimento, tanto no ataque quanto na defesa. O lateral, que também atua como zagueiro, pode ajudar a solucionar parte do problema.

Revelado no Athletico-PR, Alex Sandro se destacou no Santos entre 2010 e 2011, quando conquistou o título da Copa do Brasil e Libertadores ao lado de Neymar, Ganso, entre outros. Em seguida, passou pelo Porto entre 2011 e 2015, sendo bicampeão português, antes de acertar com a Juventus, da Itália.

Com a camisa da Juventus, Alex Sandro conquistou cinco títulos do Campeonato Italiano e da Copa da Itália, além de duas Supercopas. Ele também bateu na trave na final da Liga dos Campeões de 2017, quando foi derrotado pelo Real Madrid, da Espanha, por 4 a 1. Ao todo, foram 327 partidas, 16 gols e 31 assistências pela Velha Senhora.

Já com a camisa da seleção brasileira, Alex Sandro disputou 40 partidas e marcou dois gols. Ele foi campeão da Copa América de 2019 e vice da mesma competição em 2021. Além disso, conquistou a medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Londres em 2012.