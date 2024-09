Alex Sandro é um dos reforços do Flamengo para a sequência da temporada - Marcelo Cortes/CRF

Publicado 05/09/2024 16:01 | Atualizado 05/09/2024 16:06

Rio - Na tarde desta quinta-feira (5), o Flamengo apresentou Alex Sandro, um dos reforços para a sequência da temporada. O lateral-esquerdo estava há mais de dez temporadas na Europa e ficou livre no mercado após deixar a Juventus, da Itália, ao fim da última temporada. Na coletiva, ele explicou a decisão de retornar ao Brasil e destacou os pontos que pesaram na decisão de fechar com o Rubro-Negro.

"Essa decisão foi meio que, vamos dizer, natural. Obviamente que não passa só do lado profissional, mas também do lado pessoal. Então, foi uma decisão tomada junto com toda a minha família. Minhas duas meninas nasceram na Itália, são apegadas muito ainda na Itália. Então, foi uma decisão coletiva de voltar ao Brasil. O projeto apresentado pelo Flamengo, junto com a comissão, que eu já conhecia há muito tempo, e os jogadores que eu já conhecia.... Isso tudo facilitou a minha vinda para o Flamengo".

"Era o clube em que eu me sentia mais familiarizado. Sinto que vou me adaptar mais fácil pela questão de jogadores e da comissão técnica. Sinceramente, estou muito feliz de ter voltado para o Brasil e muito feliz de chegar ao Flamengo. Como já disse, esse fator da comissão mais o grupo de jogadores que aqui se encontraram foi realmente a chave para eu ter voltado".

Revelado pelo Athletico-PR, o lateral-esquerdo teve grande destaque no Santos, quando conquistou o título da Copa do Brasil e Libertadores, em 2010 e 2011, respectivamente. Embora esteja no Flamengo pela primeira vez, Alex Sandro já tinha uma relação com o clube na infância.

"Para um jogador de futebol, acho que é impossível não acompanhar o Flamengo. Minha família na Bahia é 99% flamenguista. Meu pai na infância toda sempre me disse que era flamenguista. Depois que foi para São Paulo, simpatizou pelo São Paulo. Mas como jogador de futebol, é impossível não acompanhar o Flamengo. Historicamente, sempre foi um clube de títulos, de sempre revelar ótimos jogadores, de ter suas estrelas. Então, espero poder fazer parte de toda essa história do Flamengo. Tenho certeza que vai somar muito na minha carreira".

Ao longo da carreira, Alex Sandro defendeu Athletico-PR, Santos, Porto (POR) e Juventus (ITA). Além disso, representou a seleção brasileira na Copa do Mundo de 2022, no Catar, e fez parte do grupo campeão da Copa América de 2019. O contrato com o Flamengo é válido até dezembro de 2026.

Apresentação de Alex Sandro, do Flamengo Marcelo Cortes/CRF

"Me sinto bem dentro dos trabalhos que venho fazendo, realmente me sinto bem para fazer todo tipo de trabalho. Desde quando encerrei meu contrato com a Juventus, posso dizer que nunca fiquei parado. Venho conversando com os preparadores físicos, com toda comissão para poder, gradualmente, melhorar cada vez mais a minha condição física e técnica. Espero, for chamado pelo Tite, estar na minha melhor forma possível quando".

"Sinceramente, eu não vejo a hora de sentir toda essa energia da torcida do Flamengo, de poder estar jogando nesse estádio maravilhoso que é o Maracanã. E posso falar que estou ansioso por esse momento. Obviamente que é tudo no seu tempo, mas espero estar preparado para quando tiver essa oportunidade".

"Foi uma ótima recepção do grupo. Muitos jogadores eu já conhecia através da seleção brasileira. O Carlos (Alcaraz) através da Juventus. É sempre bom reencontrar amigos, companheiros de trabalho. E o Flamengo está com uma estrutura maravilhosa, não deve nada para a Europa. Tem que deixar até meus parabéns a todos que proporcionaram tudo isso para a gente poder trabalhar e poder desempenhar o melhor trabalho possível".

"Sim, a seleção brasileira sempre foi objetivo meu, independentemente dos 33 anos. Se eu estiver jogando até os 40, vai estar sempre dentro dos meus objetivos (risos). Dorival é um grande treinador, uma grande pessoa. Sempre tive uma ótima relação com ele, mas a minha vinda para o Flamengo... Obviamente pensei só no Flamengo. Não foi questão de poder voltar a atuar pela seleção brasileira".