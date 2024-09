Corinthians x Flamengo - Campeonato Brasileiro - Neo Quimica Arena - 01-09-2024 - Fotos: Gilvan de Souza/Flamengo - Gilvan de Souza / Flamengo

Publicado 05/09/2024 15:02

Rio - A grave lesão de Pedro , sofrida durante o treino da seleção brasileira na última quarta (4), repercutiu na imprensa internacional. O atacante precisou ser cortado da lista de convocados do Brasil e irá perder o restante da temporada.

O jornal espanhol "AS" tratou a situação como um "drama para o Brasil", enquanto o "Mundo Deportivo" afirmou que Pedro era "uma das grandes esperanças do técnico Dorival Junior para mudar a sorte do Brasil".



No momento em que se machucou, o jogador estava sendo testado como titular para o duelo com o Equador, pelas Eliminatórias. É, inclusive, a segunda vez que o camisa 9 sofre uma lesão de ruptura de ligamento do joelho.

O Brasil enfrenta o Equador na sexta-feira (6), às 22h (de Brasília), no Couto Pereira. Posteriormente, na terça (10), encara o Paraguai, em Assunção, às 21h30 (de Brasília). A Seleção soma sete pontos e ocupa a sexta colocação das Eliminatórias.