Pedro em treino da seleção brasileira - Rafael Ribeiro/CBF

Pedro em treino da seleção brasileiraRafael Ribeiro/CBF

Publicado 04/09/2024 19:05

Rio - O centroavante Pedro, do Flamengo, sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo durante treino da seleção brasileira , nesta quarta-feira (4), no CT do Caju, em Curitiba. A CBF comunicou o corte do jogador dos próximos jogos pelas Eliminatórias.

Pedro estava sendo testado como titular quando se lesionou. Ele foi substituído por Endrick. Após deixar a atividade, foi submetido a um exame clínico e de ressonância magnética, que confirmou a lesão. A CBF comunicou o Flamengo sobre a situação, além de cortar o centroavante da convocação.

"O atacante Pedro sofreu nesta quarta-feira (4) entorse no joelho esquerdo durante o treinamento da Seleção Brasileira no CT do Athletico Paranaense. Após o atleta ter sido submetido a exame clínico e ressonância magnética, foi confirmado a ruptura do ligamento cruzado anterior", disse.

Foi a segunda vez na carreira que o centroavante sofre uma lesão de ruptura de ligamento do joelho. Em 2018, quando defendia o Fluminense, rompeu o cruzado anterior do joelho direito. Na época, ele tinha acabado de ser convocado para a Seleção pela primeira vez e ficou oito meses fora.

Pedro é o artilheiro do futebol brasileiro com 30 gols. O jogador, de 27 anos, desfalcará o Flamengo pelo restante da temporada. Sem o camisa 9, o técnico Tite terá apenas Gabigol e Carlinhos como opções. A janela de transferências fechou no último dia 2, mas ainda é possível contratar jogadores sem contrato.

Veja o comunicado da CBF:

"O atacante Pedro sofreu nesta quarta-feira (4) entorse no joelho esquerdo durante o treinamento da Seleção Brasileira no CT do Athletico Paranaense.



Após o atleta ter sido submetido a exame clínico e ressonância magnética, foi confirmado a ruptura do ligamento cruzado anterior.



O Departamento Médico da Seleção Brasileira entrou em contato com o Flamengo comunicando a lesão.



O atleta foi desconvocado para seguir o tratamento em seu clube.



A CBF se solidariza com o atleta neste momento e presta todo o apoio para a sua recuperação."