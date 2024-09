Flamengo, de Tite, está em quarto lugar no Brasileiro - Marcelo Cortes / CRF

Publicado 04/09/2024 08:53

Rio - Na luta pelo título do Brasileiro, o Flamengo tem três adversários mais destacados: Botafogo, Fortaleza e Palmeiras. Atualmente, o clube carioca está em quarto lugar e o aproveitamento inferior ao dos rivais em partidas longe da sua cidade pode estar sendo determinante para a desvantagem rubro-negra na tabela.

Fora do Rio de Janeiro, o Flamengo obteve apenas 12 dos 44 pontos conquistados na competição. O Rubro-Negro até obteve cinco vitórias como visitante, porém, duas foram em clássicos contra o Fluminense e o Vasco, no Maracanã.

Líder do Brasileiro, o Botafogo conquistou 17 pontos longe do Rio. Foram cinco vitórias e dois empates. O melhor aproveitamento fora da sua cidade entre os clubes do G-4 é do Palmeiras. O Alviverde conseguiu 19 pontos, sendo cinco vitória e quatro empates fora da capital paulista.



Em relação a vitórias como visitante, o Fortaleza tem menos que o Flamengo, porém, como não há outra equipe do Ceará na Série A, o Leão conseguiu 15 pontos fora da sua cidade. Foram quatro vitórias e três empates até o momento na Série A.