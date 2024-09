Bandeira do Flamengo - Foto: Divulgação/Twitter @Flamengo_en

03/09/2024

Rio - O Flamengo notificou Corinthians e Internacional por dívidas dos dois clubes por Matheuzinho e Thiago Maia, respectivamente. Os paulistas foram avisados do atraso no pagamento pelo lateral-direito pela terceira vez, enquanto os gaúchos não quitaram a primeira das dez parcelas pelo volante. A informação é do "ge".

Até o momento, o Timão pagou duas parcelas da compra de Matheuzinho, no valor de R$ 4 milhões. Entretanto, ambas foram quitadas somente com a notificação de atraso do Flamengo.



A terceira, de R$ 8 milhões, venceu no dia 5 de agosto, e os paulistas novamente não pagaram o valor no dia previsto. Ainda há mais duas parcelas futuras, avaliadas em cerca de R$ 2,5 milhões, para finalizar o pagamento pelo jogador.

O Inter, por sua vez, não efetuou o primeiro pagamento por Thiago Maia, no valor de 250 mil euros (R$ 1,55 milhão, na cotação atual). O vencimento ocorreu no último dia 20, e cada parcela tem um valor diferente.

Matheuzinho deixou o Flamengo com 153 partidas, quatro gols marcados e 22 assistências anotadas. Já Thiago Maia colecionou 169 partidas pelo Rubro-Negro e balançou as redes cinco vezes.