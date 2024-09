Gonzalo Plata posa para foto com camisa do Flamengo no CT Ninho do Urubu - Gilvan de Souza / CRF

Publicado 02/09/2024 14:49

Rio - Gonzalo Plata foi registrado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, na manhã desta segunda-feira (2), e está regularizado para estrear pelo Flamengo. O equatoriano, que tem apresentação marcada para a próxima semana, chegou ao Rio no último sábado (31)

Gonzalo Plata teve seu nome publicado no BID nesta segunda (2) Reprodução

O atacante vai começar a treinar com seus companheiros apenas na quinta (5), quando o elenco rubro-negro se reapresenta. Com a pausa da Data Fifa, ele só deverá ter a oportunidade de entrar em campo contra o Vasco, pelo Brasileirão, no dia 15 deste mês. Por não ter sido inscrito antes do início da fase de quartas de final da Copa do Brasil, Plata não poderá ser opção para o duelo.



Quarto reforço anunciado pelo Flamengo para o segundo semestre, o novo camisa 45 do clube da Gávea é mais uma opção no ataque que Tite terá no elenco. É a primeira experiência do jogador no futebol brasileiro, que já demonstrou ansiedade para jogar no Maracanã lotado

O Flamengo desembolsou 4,25 milhões de dólares (cerca de R$ 24 milhões) por pouco mais de 30% dos direitos e comprará o restante do percentual de forma progressiva, combinado a metas. Ao todo, custará 9,1 milhões de dólares (R$ 51,9 milhões).