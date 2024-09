Gonzalo Plata assinou com o Flamengo até agosto de 2029 - Gilvan de Souza / Flamengo

Publicado 01/09/2024 14:15

viu as finais de Libertadores conquistadas pelo Rubro-Negro, em 2019 e 2022.

Gonzalo Plata se apresentou ao Flamengo no sábado (31) e conheceu os novos companheiros, além de ter uma rápida conversa com Tite no Ninho do Urubu. O atacante equatoriano, que assinou até 2029 , admitiu que não acompanhava jogos do futebol brasileiro do Catar, mas lembrou que

"Muito antes também via os jogos. Não era muito de acompanhar a liga do Brasil, mas, claro, vi a final da Libertadores que jogaram contra o River. Lembro que jogaram também no Equador contra o Athletico-PR", afirmou em entrevista à FlaTV.

O jogador de 23 anos também não escondeu a expectativa de jogar no Maracanã lotado, com o apoio do torcedor.



"Estou muito ansioso. Flamengo enche estádios em todos os lugares, então isso fico na expectativa de chegar no Maracanã e ver todo o estádio de vermelho. Creio que será um dia muito especial para mim", disse.



Quinto clube de Gonzalo Plata



O equatoriano usará a camisa 45 e chega para a primeira experiência no Brasil. Revelado pelo Independiente Medellín, do Equador, ele já atuou em Portugal, pelo Sporting, Espanha, pelo Valladolid e Catar, pelo Al-Sadd. E elogiou a estrutura rubro-negra.



"Eu já passei por muitas equipes, mas acho que aqui é o melhor que já vi. Então acho que vou gostar muito, tem muitas coisas para recuperar e fazer aqui", completou.]



Flamengo ganha mais opção para o ataque



Gonzalo Plata é o terceiro atacante contratado pelo clube na atual janela de transferências. Michael, que já se machucou, e Carlos Alcaraz, que deve estrear neste domingo (1), foram os outros.



Eles se juntam a Luiz Araújo, Bruno Henrique, Pedro, Gabigol e Carlinhos. Já Everton Cebolinha, que passou por cirurgia no tendão de Aquiles do pé esquerdo, só retorna na próxima temporada.

Em seu último clube, o equatoriano marcou 12 gols e deu oito assistências em 33 jogos pelo no Al-Saad.