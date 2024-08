Igor Jesus fez 17 jogos pelo Flamengo nesta temporada - Marcelo Cortes / CRF

Publicado 30/08/2024 19:56

Rio - O Estrela Amadora acertou a compra do volante Igor Jesus, do Flamengo . O clube português irá pagar 2 milhões de euros (R$ 12,4 milhões, na cotação atual) por 50% do jogador. A informação é do jornalista Venê Casagrande.

O atleta, de 21 anos, deverá viajar no sábado (31) para o país europeu, onde vai assinar contrato válido por quatro temporadas.



No profissional desde 2022, Igor começou a receber mais chances no Flamengo com Tite. Tratado como uma grande promessa, ele havia renovado seu contrato com o clube carioca em maio deste ano. O novo vínculo era válido até dezembro de 2027.

No total, fez 32 jogos pelo Rubro-Negro. Não marcou gols, mas deu duas assistências.