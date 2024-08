Gonazalo Plata assinou contrato até agosto de 2029 com o Flamengo - Divulgação / Flamengo

Publicado 30/08/2024 13:02 | Atualizado 30/08/2024 13:13

assinou o contrato até agosto 2029 nesta sexta-feira (30). Gonazalo Plata é a quarta contratação anunciada pelo Flamengo na atual janela de transferências. O equatorianonesta sexta-feira (30).

O Clube de Regatas do Flamengo anuncia a contratação do atacante equatoriano Gonzalo Plata. O mais novo reforço rubro-negro assinou até 29/08/2029. Seja bem-vindo e muito sucesso com o Manto do Mais Querido do Mundo! #PlataDoMengo pic.twitter.com/lRoD9S2uNt — Flamengo (@Flamengo) August 30, 2024

O Flamengo vai desembolsar 4,25 milhões de dólares (cerca de R$ 24 milhões) por pouco mais de 30% dos direitos econômicos do jogador de 23 anos. E comprará do Al-Sadd, do Catar, o restante do percentual de forma progressiva, combinado a metas. Ao todo, custará 9,1 milhões de dólares (R$ 51,9 milhões).

Quantas lembranças maneiras temos de Guayaquil. Está na memória de todo rubro-negro como um lugar de presente para o FLAMENGO. Vem mais um regalo da cidade aí... #CRF pic.twitter.com/yxyonPySo5 — Flamengo (@Flamengo) August 30, 2024

Há gatilhos incluídos para que uma parte seja comprada nos próximos dias. O acordo prevê que o Al-Sadd terá 30% de lucro em eventual venda futura.

Flamengo ganha mais opção para o ataque

Gonzalo Plata é aguardado nos próximos dias para se apresentar. Além do equatoriano, o Rubro-Negro já anunciou outros dois atacantes: Michael, que estreou e já se machucou, e Carlos Alcaraz.

Eles se juntam a Luiz Araújo, Bruno Henrique, Pedro, Gabigol e Carlinhos. Já Everton Cebolinha, que passou por cirurgia no tendão de Aquiles do pé esquerdo, só retorna na próxima temporada.

Para a defesa, Alex Sandro chegou para disputar vaga com Ayrton Lucas, já que Viña foi operado no joelho direito e é outro que só retorna na próxima temporada.

Histórico de Gonzalo Plata

Revelado pelo Independiente del Valle, do Equador, Gonzalo Plata teve passagens por Sporting, de Portugal, e Real Valladolid, da Espanha. Com a camisa do clube de Lisboa, foi campeão português em 2020/21 e fez quatro gols, além de mesmo número de assistências, em 38 jogos.

Já pela equipe espanhola, foram sete gols e 12 assistências em 67 partidas. E no Al-Saad, do Catar, o atacante equatoriano marcou 12 gols e deu oito assistências em 33 jogos.