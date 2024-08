Bruno Spindel ao lado de Alex Sandro - Marcelo Cortes / CRF

Publicado 30/08/2024 12:12

Rio - O Flamengo por meio dos seus dirigentes viajou para a Europa e voltou com as contratações de Alex Sandro e Carlos Alcaraz, porém, o clube carioca recebeu sondagens e poderá negociar alguns jogadores em breve. A situação foi confirmada pelo diretor executivo, Bruno Spindel.

"Inicialmente, a viagem foi só para contratações, mas abriram algumas portas e pode ser que ocorra uma transferência ou outra (de saída) ainda nessa janela. Podem sair um ou dois jogadores. Só não vou revelar nomes", afirmou o dirigente na recepção a Alex Sandro no Galeão, nesta sexta-feira.

O Flamengo tinha as negociações de Fabrício Bruno com o Rennes e de Wesley com a Atalanta bem encaminhadas, porém, acabaram não acontecendo. Bruno Spindel reforço que algumas janelas irão seguir abertas depois da próxima segunda-feira.



"Tem outras janelas que seguem abertas depois do dia 02. Se não me engano tem Qatar, Turquia, Rússia e alguns outros mercados que continuam abertos depois", disse.