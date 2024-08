Carlos Alcaraz veste camisa do Flamengo ao lado do gerente de futebol, Luiz Carlos Azevedo - Reprodução / FlaTV

Publicado 29/08/2024 20:11

Rio - Reforço do Flamengo para a sequência da temporada , Carlos Alcaraz desembarcou no Rio de Janeiro na noite desta quinta-feira (29). O argentino, que assinou vínculo até agosto de 2029, comentou a felicidade de vestir a camisa rubro-negra.

"A verdade é que estou muito contente por chegar em um clube como o Flamengo. Tenho vontade de jogar, disputar posição e estar à disposição o mais rapidamente possível, tanto do time quanto do treinador. Feliz demais por chegar aqui", declarou o jogador em entrevista à FlaTV.

"Agora irei ao hotel descansar, amanhã vou ao treinamento para conhecer os meus companheiros. Fisicamente estou muito bem. Na Inglaterra fizemos uma grande pré-temporada. Se o técnico quiser, estou pronto para jogar", garantiu.

O meio-campista, que foi recebido por alguns torcedores com faixas e cartazes, disse que entrará na posição que for necessária, mas ressaltou que "gosta de jogar mais à frente".

Alcaraz ainda revelou contato com o lateral-esquerdo Alex Sandro, também contratado pelo Flamengo nesta janela de transferências . "É uma grande pessoa, na Juventus me ajudou muito. Antes de chegar aqui, me disse que eu iria ao maior do Brasil", contou.