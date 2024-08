Luiz Araújo - Marcelo Cortes / CRF

Rio - O Flamengo tem sofrido com constantes lesões durante o mês de agosto. Nos últimos jogos, o Rubro-Negro perdeu nomes importantes como Gabigol, Pedro, Arrascaeta, Everton e Viña, além de De La Cruz e o recém-chegado Michael na vitória sobre o Bahia, nesta quarta-feira (28), pela Copa do Brasil . Em meio aos problemas físicos, Luiz Araújo tem se destacado pela resistência e dedicação.

Nos últimos jogos, Luiz Araújo assumiu o protagonismo do ataque e tem correspondido na ausência dos principais nomes da equipe. Na vitória sobre o Bahia, o atacante mostrou o seu poder de criação com três passes decisivos, além de uma forte contribuição defensiva com oito desarmes, segundo o "SofaScore". Números que comprovam a dedicação do camisa 7, que deixou o campo exausto.

Luiz Araújo participou diretamente de três gols nos últimos quatro jogos, com um gol e duas assistências. Na atual temporada, o camisa 7 soma seis gols e dez assistências em 47 jogos pelo Flamengo. Em meio aos problemas físicos da equipe neste ano, o atacante surge como um fio de esperança por dias melhores e mostra uma condição física acima da média para suportar o forte calendário.

O Flamengo volta a campo no próximo domingo (1), às 16h (de Brasília), contra o Corinthians, na Neo Química Arena, pela 25ª rodada do Brasileirão. O Rubro-Negro é o quarto colocado da competição com 44 pontos e está apenas quatro pontos atrás do líder Fortaleza.