Flamengo foi eliminado do Brasileirão Sub-20 pelo Fortaleza - Divulgação/Flamengo

Publicado 29/08/2024 17:51

Rio - Campeão da Copa Intercontinental no último sábado (24) com gol nos acréscimos sobre o Olympiacos (GRE), no Maracanã, o Flamengo se despediu do Brasileirão Sub-20 nesta quinta-feira (29). O time comandado por Filipe Luís, desta vez, levou nos minutos finais, perdeu para o Fortaleza por 1 a 0 dentro da Gávea e caiu nas quartas de final da competição.

O gol marcado pelo Leão do Pici saiu aos 49 minutos da segunda etapa dos pés do atacante Kauê Canela, que já tinha marcado três vezes contra o rubro-negro no 3 a 0 da fase de classificação, na estreia de Filipe Luís no comando.

Com o resultado, foram definidos os confrontos de semifinal do Brasileirão Sub-20. O Fortaleza terá pela frente o Cruzeiro e, na outra chave, Palmeiras e Athletico-PR decidirão vaga na grande final.

O próximo jogo do time sub-20 do Flamengo será no domingo (1/9), contra o Nova Iguaçu, pela Taça Guanabara, a fase de classificação do Campeonato Carioca da categoria.