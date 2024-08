Bruno Henrique comemora gol marcado na vitória do Flamengo sobre o Bahia - Divulgação/Flamengo

Bruno Henrique comemora gol marcado na vitória do Flamengo sobre o BahiaDivulgação/Flamengo

Salvador - Bruno Henrique celebrou a vitória do Flamengo sobre o Bahia por 1 a 0 na Arena Fonte Nova , nesta quarta-feira (28), pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. O atacante rechaçou que o Rubro-Negro tenha entrado na partida com o objetivo de empatar e destacou as dificuldades de enfrentar o Esquadrão na Arena Fonte Nova.

"A gente não veio aqui para fazer jogo de empate, viemos aqui para poder vencer. Sabíamos que era muito difícil, a torcida empurrou o tempo todo, mas a gente conseguiu colocar a bola no chão e jogar. Poderia ter sido melhor, mas a gente fez um grande jogo no meu modo de ver. Conseguimos fazer o gol e levar para nossa casa", disse Bruno Henrique, à TV Globo.

Ele foi o autor do único gol do jogo. De la Cruz levantou bola na área em cobrança de escanteio, e Bruno Henrique subiu mais alto do que toda a defesa para cabecear e balançar as redes do Bahia.



"Eu costumo procurar na área onde está mais vazio para conseguir finalizar. Consegui achar um ponto ali para poder cabecear. Fui feliz, fiz o gol e pude ajudar a equipe", contou o atacante.

Os dois times voltam a se enfrentar no dia 12 de setembro (quinta-feira), às 21h45, no Maracanã. O Rubro-Negro jogará por um empate para avançar na Copa do Brasil.

Antes, o Fla volta as atenções para o Brasileirão. A equipe carioca tem compromisso no domingo (1º), às 16h, com o Corinthians na Neo Química Arena. A partida é válida pela 25ª rodada do campeonato.