Carloz Alcaraz assinou contra com o Flamengo até 2029Divulgação

Publicado 28/08/2024 12:40

Carlos Alcaraz é a terceira contratação confirmada pelo Flamengo na atual janela de transferências e a torcida terá de aguardar para vê-lo em campo. Em Londres, onde assinou o contrato, ele. Enquanto isso, o Rubro-Negro divulgou lances do jogador para a torcida conhecer um pouco mais do reforço.

BEM-VINDO, ALCARAZ! Confira alguns lances do novo reforço do Mengão! #AlcarazÉDoMengão pic.twitter.com/6QZEERwM2O — Flamengo (@Flamengo) August 28, 2024

Aos 21 anos, o jovem atacante argentino começou a se destacar pelo Racing e acabou negociado ao Southampton, onde chegou em 2023. Sem espaço, foi para a Juventus, onde jogou emprestado na primeira metade do ano.







Os reforços do Flamengo

O Rubro-Negro desembolsou 20 milhões de dólares (cerca de de R$ 110,19 milhões) e ainda emprestar Victor Hugo ao Goztepe, da Turquia, que pertence ao mesmo grupo que controla o clube inglês.

Além de Alcaraz, o Flamengo já anunciou Michael e Alex Sandro. Há ainda a expectativa de que acerte com Gonzalo Plata, do Al-Saad, do Catar.