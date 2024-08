Na última temporada, Gonzalo Plata marcou 12 gols e deu oito assistências em 33 partidas disputadas - Reprodução / Instagram @gonzaloplata

Publicado 27/08/2024 17:56 | Atualizado 27/08/2024 17:59

Rio - O Flamengo busca acertar os últimos detalhes com o Al-Sadd, do Catar, para selar a contratação do atacante equatoriano Gonzalo Plata. A negociação, que chegou a travar nos últimos dias por causa de uma pedida do clube catari, voltou a progredir. As informações são do site 'ge'.