Pedro já tem a incrível marca de 29 gols pelo Flamengo em 2024Gilvan de Souza / Flamengo

Publicado 26/08/2024 21:02

Rio - Destaque absoluto do Flamengo na temporada com 29 gols marcados, o atacante Pedro segue na mira do futebol europeu e alvo de propostas. O Rubro-Negro recebeu uma oferta de 20 milhões de euros (R$ 122 milhões na cotação atual) do Nottingham Forest, da Inglaterra, clube que disputa a Premier League.

Os valores são considerados baixos pela diretoria rubro-negra, e os ingleses já estão dispostos a aumentarem a proposta para 25 milhões de euros (R$ 153 milhões) e correm em meio à reta final da janela de transferências, no dia 31 de agosto. As informações são do jornalista Venê Casagrande.

Pedro tem contrato com o Flamengo até dezembro de 2027 e multa rescisória na casa dos 100 milhões de euros (R$ 613 milhões).