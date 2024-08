Alex Sandro aceitou a proposta do Flamengo - Divulgação / Juventus

Publicado 26/08/2024 08:30 | Atualizado 26/08/2024 08:37

Alex Sandro é do Flamengo. O lateral-esquerdo, de 33 anos, aceitou a proposta neste domingo (25), e assinará contrato até dezembro de 2026, segundo o "ge". O Rubro-Negro prepara o anúncio, que deve ocorrer em breve. O defensor é o segundo reforço nesta janela. Além dele, o clube carioca contratou o atacante Michael, Rio -. O lateral-esquerdo, de 33 anos, aceitou a proposta neste domingo (25), e assinará contrato até dezembro de 2026, segundo o "ge". O Rubro-Negro prepara o anúncio, que deve ocorrer em breve. O defensor é o segundo reforço nesta janela. Além dele, o clube carioca contratou o atacante Michael, que estreou com gol na vitória sobre o Bragantino

O acerto ocorreu após encontro com o vice-presidente Marcos Braz e o diretor executivo Bruno Spindel, em Portugal. Alex Sandro estava na Juventus desde 2015, mas não teve o contrato renovado para a temporada 2024/25 e ficou livre no mercado. Por isso, ele se encontrava treinando nas instalações do português Portimonense, na cidade de Portimão.

A contratação de Alex Sandro foi um pedido do técnico Tite. Ambos trabalharam juntos na Seleção entre 2019 e 2022. O jogador fez parte dos ciclos dos Mundiais de 2018, na Rússia, e de 2022, no Catar, mas só foi convocado para este último. Ele não foi mais convocado após a eliminação nas quartas de final diante da Croácia (o fim da era Tite).

Revelado no Athletico-PR, Alex Sandro se destacou no Santos entre 2010 e 2011, quando conquistou o título da Copa do Brasil e Libertadores ao lado de Neymar, Ganso, entre outros. Em seguida, passou pelo Porto entre 2011 e 2015, sendo bicampeão português, antes de acertar com a Juventus, da Itália.

Com a camisa da Juventus, Alex Sandro conquistou cinco títulos do Campeonato Italiano e da Copa da Itália, além de duas Supercopas. Ele também bateu na trave na final da Liga dos Campeões de 2017, quando foi derrotado pelo Real Madrid, da Espanha, por 4 a 1. Ao todo, foram 327 partidas, 16 gols e 31 assistências pela Velha Senhora.

Já com a camisa da seleção brasileira, Alex Sandro disputou 40 partidas e marcou dois gols. Ele foi campeão da Copa América de 2019 e vice da mesma competição em 2021. Além disso, conquistou a medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Londres em 2012.