Flávia Saraiva, Jade Barbosa e Rafaela Silva - Paula Reis / CRF

Flávia Saraiva, Jade Barbosa e Rafaela SilvaPaula Reis / CRF

Publicado 25/08/2024 21:19

Rio - As medalhistas de bronze nos Jogos Olímpicos de Paris, Flávia Saraiva, Jade Barbosa e Rafaela Silva, estiveram presentes no Maracanã, neste domingo, e receberam o carinho dos torcedores do Flamengo, antes da partida do clube carioca contra o Bragantino, pelo Campeonato Brasileiro.

Flávia Saraiva e Jade Barbosa são ginastas e fizeram parte da equipe brasileira de ginástica artística que conquistou a medalha de bronze por equipes. A judoca Rafaela Silva, campeã olímpica no Rio, em 2016, também ficou com o bronze por equipes na sua modalidade.

As três fazem parte do grupo de atletas do Flamengo que conquistaram medalhas nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Além delas, os dois maiores medalhistas brasileiros na história do evento, a ginasta Rebeca Andrade e o canoísta Isaquias Queiroz, e também as ginasta Lorrane Oliveira também são atletas do clube carioca.