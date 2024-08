Carlos Alcaraz em jogo da Juventus, da Itália - Reprodução/Instagram @_alcaraz22

Rio - A negociação por Carlos Alcaraz avançou, e o Flamengo está a detalhes de anunciar a contratação de do meio-campista, que pertence ao Southampton, da Inglaterra. O jogador deve assinar contrato válido até julho de 2029 com o Rubro-Negro.

Além de desembolsar 18 milhões de euros (cerca de R$ 111,15 milhões na cotação atual), vai emprestar Victor Hugo. O cria será repassado ao Goztepe, da Turquia, que pertence ao mesmo grupo do Southampton. As partes ainda discutem o valor de compra. A informação foi dada primeiro pelo "ge".

Carreira

Alcaraz é cria das categorias de base do Racing, da Argentina. O desempenho no futebol local chamou a atenção do Southampton, que o contratou em janeiro de 2023.

Com a camisa do time inglês, disputou 48 partidas, marcou oito gols e deu cinco assistências. Já no primeiro semestre deste ano, defendeu Juventus, da Itália, por empréstimo.