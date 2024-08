De La Cruz é um dos destaques do Flamengo - Marcelo Cortes /CRF

Publicado 24/08/2024 08:30

Rio - O Flamengo avançou de fase na Libertadores, mas a campanha rubro-negro fora do Rio de Janeiro tem chamado a atenção pelo retrospecto negativo. O clube carioca tem o pior aproveitamento distante de sua casa em uma edição do torneio desde 2017.

Até o momento, o tricampeão da América entrou em campo em quatro jogos fora de casa. Foram três derrotas e um empate. Os 100% de aproveitamento no Maracanã tem sido suficiente para o Flamengo avançar, porém, com o aumento do nível dos rivais no torneio a situação preocupa.



Os rivais enfrentados até o momento foram Millonarios, quando o Flamengo conseguiu seu único ponto fora de casa com um 1 a 1, o Bolívar, que venceu o clube carioca duas vezes: 2 a 1 e 1 a 0. E por fim o Palestino, que derrotou o Rubro-Negro, no Chile por 1 a 0.

Em 2017, quando foi eliminado na fase de grupos da Libertadores pela última vez, o Flamengo sofreu três derrotas nos jogos longe do Rio. O Rubro-Negro encarou o Athletico-PR, a Universidad Católica e o San Lorenzo.