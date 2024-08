Claudinho e Wendel estenderam seus vínculos com o Zenit - Divulgação / Zenit

Publicado 23/08/2024 18:35

Rio - Jogadores que estiveram na mira do Flamengo , Claudinho e Wendel renovaram seus contratos com o Zenit, da Rússia. Agora, os vínculos dos jogadores vão até meados de 2028, com opção de estender até 2029.