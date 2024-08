Tite passou mal após o jogo do Flamengo contra o Bolívar, na altitude - Aizar Raldes/AFP

O Flamengo informou no início da tarde desta sexta-feira (23) queem Tite e a fibrilação arterial (frequência cardíaca irregular ou arritmia) que sofreu na altitude de La Paz foi revertida. Deste modo, como já era esperado de manhã, não há necessidade de o treinador passar por cirurgia no coração.

Apesar da melhora no quadro, Tite segue internado no Hospital Copa Star, onde permanecerá em observação e seguirá com o tratamento, até pelo menos o sábado (24). Diante da situação, ele dificilmente comandará o Flamengo no domingo, às 20h (de Brasília), contra o Red Bull Bragantino, no Maracanã.



O presidente do clube, Rodolfo Landim, falou sobre a situação do treinador em coletiva de imprensa para a apresentação de Michael e não deu um prazo para o retorno aos trabalhos.

"Ele está sob observação. A gente tem a expectativa de tê-lo muito em breve aqui conosco para poder fazer o nosso treinamento", afirmou o dirigente.



O novo comunicado do Flamengo



"A Fibrilação Atrial sofrida pelo técnico Tite foi revertida com os medicamentos. Não há procedimento cirúrgico agendado. O treinador segue em tratamento e realizando exames. Permanecerá internado ao menos até amanhã (sábado)".



O susto de Tite



O treinador passou mal em decorrência da altitude de 3.640m de La Paz, onde o Flamengo enfrentou o Bolívar e se classificou para as quartas de final da Libertadores.



Logo após a derrota por 1 a 0, Tite precisou de atendimento dos profissionais do departamento médico rubro-negro, que detectaram elevações da frequência cardíaca e arritmia causadas pela altitude.



Medicado, o treinador passou por acompanhamento durante a viagem de volta ao Rio de Janeiro. Ao deixar o aeroporto, ele foi encaminhado diretamente ao hospital para realizar exames no coração, que detectaram a fibrilação atrial.