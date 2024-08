Zico cobrou melhoras na defesa do Flamengo - Reprodução

Zico cobrou melhoras na defesa do FlamengoReprodução

Publicado 23/08/2024 16:43

Rio - Maior ídolo da história do Flamengo , Zico não poupou críticas ao sistema defensivo da equipe comandada por Tite. Nesta sexta-feira (23), no evento Confut Sudamericana, realizado na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, o Galinho ressaltou que o Rubro-Negro sofreu gols semelhantes nos últimos jogos e ainda cobrou uma melhora no setor.