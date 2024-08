Zico é o maior ídolo da história do Flamengo - Érica Martin/Agência O Dia

Zico é o maior ídolo da história do FlamengoÉrica Martin/Agência O Dia

Publicado 23/08/2024 19:05

Rio - Neste sábado (24), a Secretaria Municipal de Conservação, por meio da Gerência de Monumentos e Chafarizes, vai inaugurar uma estátua em homenagem a Zico em Quintino, bairro onde o ídolo nasceu. A cerimônia, que contará com a presença do ex-jogador do Flamengo , começará às 9h30.

O autor da obra é Mario Pitanguy. O artista já eternizou outras lendas do esporte brasileiro, como Roberto Dinamite e Ayrton Senna. A estátua de Zico estará na Praça Quintino Bocaiúva, posicionada em frente ao coreto, que é o símbolo do bairro.

"A celebração em torno da memória de Zico é importante por sua trajetória e por tantas alegrias que trouxe para o povo carioca. Independente da sua torcida, ele é um carioca que merece nossos aplausos e fica eternizado nesse monumento feito pela Prefeitura”, disse Marco Aurelio Regalo de Oliveira, secretário municipal de Conservação.

A estátua é parte da comemoração dos 70 anos do Galinho, completados em 2023. Uma votação entre três imagens foi realizada naquela época para decidir como ficaria o monumento. A representação como jogador do Flamengo e com seu uniforme venceu.

"É um prazer enorme poder proporcionar essa homenagem a um ídolo de infância e, principalmente, a alguém que é um símbolo da nação rubro-negra e da nossa cidade também. Qualquer homenagem ao Zico não retribui tudo que ele fez pelo futebol. Mas agora ele estará eternizado também no bairro onde nasceu. Isso é uma honra para a Prefeitura do Rio", destacou o secretário municipal de Esportes, Guilherme Schleder.