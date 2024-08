Tite é o técnico do Flamengo - Gilvan de Souza / CRF

Publicado 23/08/2024 17:58 | Atualizado 23/08/2024 18:06

Rio - Depois de informar que a fibrilação arterial (frequência cardíaca irregular ou arritmia) que Tite sofreu na altitude de La Paz foi revertida , o Flamengo comunicou que o treinador tem alta prevista para este sábado, 24. Como a recomendação médica é de repouso por 48 horas, ele, que teve o ritmo cardíaco normalizado, só retornará ao CT na próxima segunda-feira, 26. Dessa forma, Matheus Bachi, seu filho e auxiliar técnico, comandará o time na partida contra o Red Bull Bragantino, no domingo.

Veja a nota:

O Clube de Regatas do Flamengo informa que o técnico Tite apresentou boa evolução clínica com o tratamento instituído. A arritmia foi revertida e o ritmo cardíaco normalizado.



A alta está prevista para amanhã, com recomendação médica de repouso por 48 horas.



Desta forma, o treinador não acompanhará a equipe no treino de sábado e no jogo de domingo. O retorno ao CT está previsto para segunda-feira.



Matheus Bachi comandará o time contra o Bragantino.

O que aconteceu



Tite passou mal em decorrência da altitude de 3.640m de La Paz, onde o Flamengo enfrentou o Bolívar e se classificou para as quartas de final da Libertadores

Logo após a derrota por 1 a 0, Tite precisou de atendimento dos profissionais do departamento médico rubro-negro, que detectaram elevações da frequência cardíaca e arritmia causadas pela altitude.

Medicado, o treinador passou por acompanhamento durante a viagem de volta ao Rio de Janeiro. Ao deixar o aeroporto, ele foi encaminhado diretamente ao hospital para realizar exames no coração , que detectaram a fibrilação atrial.

O tratamento com medicação funcionou, e o problema foi revertido. Dessa forma, não houve necessidade de cirurgia no coração. O técnico está no Hospital Copa Star.