Tite orienta o Flamengo no jogo contra o BolívarAizar Raldes/AFP

Publicado 23/08/2024 01:09

Bolívia - Tite deu destaque para a aplicação e a doação dos jogadores na derrota para o Bolívar por 1 a 0 , nesta quinta-feira (22), que garantiu o Flamengo nas quartas de final da Libertadores. O treinador lembrou das dificuldades de jogar na altitude de La Paz, a mais de 3.600 metros acima do nível do mar, elogiou a equipe adversária e ressaltou que o Fla mereceu a vaga na próxima fase.

"O tempo é até amanhã. No futebol, você não tem tempo, e as coisas são muito rápidas. Dos atletas, estou eu aqui ofegante, talvez com uma pulsação maior do que o normal, mas em cima de uma circunstância daquilo que falei para os diretores do Bolívar. Houve um sorteio, e, para mim, talvez essas duas equipes merecessem passar, sendo que nós vencemos e merecemos vencer nesses 200 minutos", disse Tite.

"O que nós jogamos no primeiro jogo e o que a gente teve de aplicação e doação num momento muito que é muito difícil... Talvez seja redundante, não é demérito jogar em La Paz, mas a altitude suga, drena e absorve. Chegou no final do jogo, não dava para recuperar. Então, foi também em cima do melhor futebol no enfrentamento, de uma melhor equipe e também de uma recuperação", completou.

Na próxima fase, o Rubro-Negro enfrentará o Peñarol (URU), que eliminou o The Strongest (BOL) na última quarta-feira, 21 . Tite espera uma grande partida, mas admitiu que não tem como falar do adversário neste momento e fez um desabafo.

"Outro jogo muito grande. Flamengo e Peñarol, olha a história. Eu não posso ser simpático para ti e falar do Peñarol porque estou acompanhando 99,9% de Flamengo e 0,1% que sobra é para minha esposa, que tem que aguentar um cara chato, que perdeu o jogo de domingo, que chegou em casa muito mal, que não conseguia conversar com ela, que talvez não fosse o marido que ela gostaria que tivesse", afirmou o treinador.

"Eu também sou torcedor do Flamengo, a minha esposa também é torcedora do Flamengo, e a gente sente. Então, ela teve que me aguentar esses dias todos para angariar energia. Talvez esse carinho, para falar um pouquinho mais de humanidade, tenha sido dado para ela. Ela me acolheu com minha tromba e com a minha tristeza para ter agora essa felicidade com vocês", completou.

Agenda do Flamengo

A equipe do técnico Tite, agora, volta as atenções para o Brasileirão. O Fla já tem compromisso neste domingo, a partir das 20h, com o Red Bull Bragantino no Maracanã. A partida é válida pela 24ª rodada do campeonato.