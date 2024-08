Tite é o técnico do Flamengo - Pablo Porciuncula/ AFP

Publicado 22/08/2024 20:27

Bolívia - O Flamengo confirmou a escalação para a partida contra o Bolívar, que acontecerá às 21h30 desta quinta-feira (22), pelo jogo da volta das oitavas de final da Libertadores. O principal destaque é a presença de Léo Ortiz no meio de campo. Sem contar com Pedro e Gabigol, Tite promoveu a entrada de Carlinhos.

Dessa forma, o Rubro-Negro vai a campo com: Rossi; Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar, Léo Ortiz, De la Cruz e Gerson; Luiz Araújo e Carlinhos.

O Rubro-Negro tem sete desfalques para o confronto. Gabigol, Pedro, Arrascaeta e Wesley estão em tratamento no departamento médico. Allan apresenta traços falcêmicos e não pode entrar em campo na altitude de La Paz. Já Cebolinha e Viña passaram por cirurgia e só retornarão na temporada 2025.