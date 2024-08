Pedro - Marcelo Cortes /CRF

PedroMarcelo Cortes /CRF

Publicado 22/08/2024 08:30 | Atualizado 22/08/2024 08:50

Rio - Além de toda a dificuldade que Tite terá para armar o Flamengo nos próximos jogos da temporada por conta das lesões, o Rubro-Negro ainda perdeu três dos cinco principais artilheiros da equipe em 2024, algo que poderá interferir no número de gols do clube carioca nas próximas partidas.

Pedro, com uma lesão muscular que poderá afastá-lo do gramado por até um mês, fez 29 gols no ano, sendo não somente o maior artilheiro do Flamengo, como o principal goleador do Brasil. Além dele, Arrascaeta, que também pode ficar o mesmo tempo fora, é o segundo com mais gols: oito.



Bruno Henrique, com oito gols, e Luiz Araújo com seis, continuam à disposição de Tite. Porém, Everton Cebolinha, que só deverá voltar aos gramados no ano que vem, aparece em quinto lugar na artilharia do Flamengo com cinco gols.



O clube carioca busca nomes ofensivos para fortalecer o elenco. O atacante Michael, de 28 anos, já tem tudo certo e deverá ser oficializado em breve. Além do brasileiro, o Flamengo negocia com o meia Carlos Alcaraz e o atacante Gonzalo Plata.