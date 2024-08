Sob o comando de Filipe Luís, Flamengo mira conquistar título inédito na categoria sub-20 - Paula Reis / CRF

21/08/2024

Rio - O Flamengo definiu a lista de jogadores inscritos na decisão do Mundial Sub-20 e contará com Lorran e Matheus Gonçalves, do grupo profissional, para a final. O time comandado pelo técnico Filipe Luís enfrenta o Olympiacos, no sábado (24), às 16h (de Brasília), no Maracanã.