Wesley será desfalque no FlamengoMarcelo Cortes / Flamengo

Publicado 21/08/2024 10:30 | Atualizado 21/08/2024 10:32

Rio - O Flamengo terá mais um desfalque para a partida contra o Bolívar, nesta quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), em La Paz. O lateral-direito Wesley, de 20 anos, teve uma lesão no músculo anterior da coxa direita, e não terá condições de jogo no confronto pelas oitavas de final da Libertadores.

Com a ausência do jovem, a lista de desfalques do Flamengo agora é de seis jogadores. Viña e Cebolinha tiveram graves contusões e só jogam em 2025. Gabigol, Pedro e Arrascaeta já tinham sido vetados por conta de problemas musculares.

Wesley estava perto de ser negociado pelo Flamengo. O Rubro-Negro e o Atalanta estavam definindo os últimos detalhes de uma operação que poderia chegar a até 20 milhões de euros (R$ 121,84 milhões), porém, o clube italiano desistiu do negócio, após os cariocas fazerem uma exigência extra.



Como venceu o primeiro jogo no Rio por 2 a 0, o Flamengo se classifica para as quartas de final da Libertadores, mesmo que perca por um gol de diferença para o Bolívar. Em caso de derrota por dois gols gols, a decisão da vaga será nas penalidades. O clube de La Paz se classifica se vencer por três ou mais gols.