Wesley em jogo do Flamengo no MaracanãReprodução/Instagram @wesleyfranca03_

Publicado 20/08/2024 18:21

Rio - Wesley se posicionou sobre um vídeo que circula nas redes sociais em que aparece numa balada. O lateral-direito do Flamengo ressaltou que a festa com os amigos seria sua despedida, já que estava muito próximo de ser transferido para a Atalanta, da Itália. Nesta terça-feira (20), porém, o negócio caiu

"Referente ao vídeo, segunda-feira iria ser minha despedida e eu iria para Florianópolis me despedir da minha mãe e, depois, para Itália. Por isso que fui para festa, me despedir com meus amigos. Então, parem de falar coisa que não sabe", escreveu Wesley.

Post de Wesley no story do Instagram Reprodução/Instagram @wesleyfranca03_

O clube italiano descartou a contratação após o Flamengo colocar uma cláusula no acerto para que o jogador viajasse somente após o próximo dia 26 deste mês. A Atalanta não topou porque se o atleta fosse reprovado nos exames, não teria tempo para contratar outro na atual janela de transferências.

A operação renderia algo em torno de 16 milhões de euros (cerca de R$ 94 milhões) fixos ao Flamengo por Wesley. Com as metas, o clube carioca poderia receber até 20 milhões de euros (R$ 121,84 milhões) pelo lateral-direito.



O diretor executivo de futebol do Flamengo, Bruno Spindel, conversou com a imprensa pouco antes do sorteio das quartas de final da Copa do Brasil . Na entrevista, ele confirmou a desistência da Atalanta e mostrou que o Rubro-Negro foi surpreendido.

"A gente, embora conte esportivamente com o jogador, e esse é o nosso pensamento, o Wesley tem um potencial incrível. A gente confia no atleta, tanto que que acabou de renovar o contrato dele. As negociações seguiram por um tempo, chegaram em valores que pareciam bons para todas as partes. De forma repentina, a Atalanta desistiu do negócio", disse Spindel.

"Havia uma discussão pequena de cláusula quanto à data para terminar todos os trâmites para o jogador fosse inscrito lá, entre 23 e 26. Não era a data da viagem, era para terminar todo trâmite de exames, assinatura de contrato. Atalanta fez o contrato. A única cláusula que havia discussão era esse prazo para terminar todos os trâmites. Hoje de manhã, o Flamengo aceitou o dia 23, que era o que eles queriam. Hoje à tarde, a gente foi comunicado informalmente que eles desistiram", completou.

O dirigente ainda exaltou Wesley e revelou que o Flamengo o vê com potencial para chegar à seleção brasileira. Além disso, subiu o tom ao falar da postura do Flamengo em negociações com outros clubes.

"A gente, como sempre contou, conta muito com o Wesley. É um atleta que nos ajudou e vai continuar nos ajudando muito. Tem um potencial enorme. A gente acha que é um atleta que, no futuro, vai fazer parte da seleção brasileira, vai ajudar demais o Flamengo", destacou Spindel.

"O Flamengo não é clube de várzea. Nenhum jogador vai viajar sem contrato assinado. A gente é um clube brasileiro, grande, de padrão mundial. Se eles acham que isso aqui é várzea, várzea é em outro lugar. Nenhum jogador do Flamengo viaja sem documento aprovado por todas as partes e contrato assinado por todas as partes. Aqui não é várzea", destacou.