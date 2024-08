Lance do jogo entre Flamengo e Bahia - Thiago Ribeiro/Agif/Estadão Conteúdo

Lance do jogo entre Flamengo e BahiaThiago Ribeiro/Agif/Estadão Conteúdo

Publicado 20/08/2024 17:59

Rio - O sorteio das quartas de final da Copa do Brasil colocou frente a frente Flamengo e Bahia. Com isso, as equipes voltarão a se enfrentar pelo torneio após 24 anos. No retrospecto geral, o Rubro-Negro está invicto contra o Esquadrão.

Em 1990, ano em que o Fla viria a ser campeão da competição, os times mediram forças também pelas quartas de final. No jogo de ida, empate por 1 a 1, no Joia da Princesa, em Feira de Santana. Na volta, no Maracanã, o Rubro-Negro garantiu a classificação para as semifinais ao derrotar o Bahia por 1 a 0.



Dez anos depois, em 2000, o Flamengo voltou a levar a melhor. Nas oitavas, o Rubro-Negro se classificou para a próxima fase ao eliminar os baianos por 4 a 2 no placar agregado. O primeiro jogo contou com uma vitória do Fla por 3 a 1, na Fonte Nova. Já no Rio de Janeiro, os time empataram por 1 a 1.

Os jogos acontecerão nas semanas dos dias 28 de agosto e 12 de setembro. O Flamengo será o mandante da partida da volta.