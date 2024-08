Allan apresenta traços falcêmicos e não pode entrar em campo na altitude de La Paz - Marcelo Cortes / CRF

Publicado 20/08/2024 20:24

Rio - O Flamengo terá mais um desfalque para o duelo com o Bolívar (BOL), na quinta-feira (22), pelas oitavas de final da Libertadores: Allan. O volante apresenta traços falcêmicos e não pode entrar em campo na altitude de La Paz.

O camisa 21 não viajará com a delegação rubro-negra para a Bolívia. Na fase de grupos, quando as equipes se enfrentaram na Bolívia, ele também não esteve à disposição do técnico Tite.

Além de Allan, o Flamengo tem baixas importantes para o confronto: Arrascaeta, Everton Cebolinha, Gabigol, Matías Viña e Pedro estão fora por lesão.

Os times medem forças na quinta-feira (22), às 21h30 (de Brasília), em La Paz, pelo jogo de volta das oitavas de final da Libertadores da América.



Na ida, o Rubro-Negro venceu por 2 a 0, com gols de Luiz Araújo e Léo Pereira. Agora, poderá perder por até um de diferença para avançar às quartas de final. Em caso de empate no placar agregado, a vaga será definida nos pênaltis.