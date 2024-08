De la Cruz deverá atuar em La Paz - Marcelo Cortes /CRF

Publicado 20/08/2024 12:08 | Atualizado 20/08/2024 12:11

Rio - Em meio a problemas físicos, o Flamengo teve uma boa notícia nesta terça-feira. O meia Nicolás de La Cruz, de 26 anos, participou do treinamento desta manhã, no Ninho do Urubu, e não deve ser problema para o clube carioca na partida da próxima quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), contra o Bolívar, em La Paz, pelas oitavas de final da Libertadores.

O uruguaio ficou como opção no banco de reservas contra o Botafogo, mas não tinha condições de jogo. De La Cruz vem apresentando desgaste físico, desde que retornou da disputa da Copa América pela seleção uruguaia. Luiz Araújo, que também não encarou o Alvinegro, participou da atividade.



O Rubro-Negro não terá Viña e Everton Cebolinha, que com lesões graves não atuam mais em 2024, e Pedro e Gabigol, que sofreram contusões musculares e só retornam em setembro. Arrascaeta, que deixou o clássico com dores na coxa esquerda, dificilmente terá condições de jogo.



Com a vitória por 2 a 0, no Maracanã, o Flamengo pode perder por um gol de diferença que se classifica para as quartas de final da Libertadores. Porém, além do Bolívar, o clube carioca irá encarar a altitude de mais de 3.600m de La Paz.