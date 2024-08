Tite abordou atuação em clássico - Divulgação / Flamengo

Tite abordou atuação em clássicoDivulgação / Flamengo

Publicado 18/08/2024 22:50

Rio - O treinador do Flamengo, Tite, elogiou o Botafogo pelo desempenho na goleada por 4 a 1 sobre o Rubro-Negro, no Nilton Santos. Em entrevista coletiva após o clássico, o treinador também afirmou que o resultado é inadmissível pelo nível que o clube da Gávea costuma apresentar.

"Parabenizar o Botafogo pelo grande jogo que fez, manteve o nível muito regular no primeiro e segundo tempo, sempre em alto nível. Futebol tem que saber olhar para o outro lado e reconhecer, mesmo tendo toda dor da derrota. Flamengo não pode perder de 4 a 1, não pode tomar quatro gols, temos consciência disso", afirmou.



Tite rejeitou a ideia de que o placar construído pelos adversários tenha relação com alguma opção específica de escalação. O treinador afirmou que o Flamengo foi totalmente dominado coletivamente pelo Botafogo.

"O conjunto todo nosso não teve, e principalmente quando foi no segundo tempo que a equipe foi se desmanchando em termos físicos. Foi caindo, caindo, caindo, e a gente olhava e percebia isso. E a intensidade do Botafogo permaneceu porque tem qualidade, verticalidade, e um time de estrutura física e com um dia a mais de recuperação". concluiu.