Arrascaeta sentiu dores na coxa esquerda - Marcelo Cortes /CRF

Arrascaeta sentiu dores na coxa esquerdaMarcelo Cortes /CRF

Publicado 18/08/2024 19:40

Rio - O Flamengo pode ganhar mais um desfalque para o confronto diante do Bolívar, em La Paz, pela Libertadores, na próxima quinta-feira, às 21h30 (de Brasília). O meia Arrascaeta, de 30 anos, deixou o clássico contra o Botafogo, neste domingo, com dores no músculo adutor da coxa esquerda.

O Rubro-Negro divulgou que o uruguaio já iniciou tratamento e será reavaliado nesta segunda-feira. A lesão de Arrascaeta foi com apenas oito minutos do primeiro tempo. Em seu lugar entrou Victor Hugo.



O clube carioca já não terá Viña e Everton Cebolinha, que não jogam mais na atual temporada, e Pedro e Gabigol, que sofram lesões musculares e não terão condição de entrar em campo. Com isso, Arrascaeta pode ser o quinto desfalque do clube carioca.



Como venceu o jogo no Rio por 2 a 0, o Flamengo pode até perder por um gol de diferença em La Paz que avançará para as quartas de final da Libertadores. Além do rival boliviano, o clube carioca terá que encarar a altitude de mais de 3.600m.