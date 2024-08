Pelo Flamengo, Arrascaeta fez 277 jogos, 70 gols e deu 88 assistências - Pablo Porciuncula / AFP

Publicado 18/08/2024 13:30

Rio - Ídolo do Flamengo , Arrascaeta entrou na mira do Galatasaray, da Turquia. O clube busca um novo meio-campista para o elenco e almeja contar com o uruguaio, que tem contrato com o Rubro-Negro até o final de 2026, por empréstimo. A informação é do portal turco 'A Spor'.

O camisa 14 comentou recentemente, em um canal uruguaio, uma possível ida à Europa: "Pela idade que tenho, acho muito difícil que uma equipe de grande prestígio na Europa possa investir. Para sair do Flamengo a cláusula é alta. Então, ir para uma equipe que não lute por coisas importantes não me motiva muito. As portas nunca se fecham, mas é um pouco mais complicado no momento atual da minha carreira".



"Na América, com o Flamengo, eu estou sempre disputando coisas importantes. Tirando 2023 nós ganhamos em todos os anos. Ganhamos campeonatos de prestígio. Tenho contrato até 2026 e estou bem. Todos os anos participei e ajudei a equipe, isso me deixa muito feliz", ponderou.

Arrascaeta está no Flamengo desde o início de 2019 e tem multa rescisória de 50 milhões de euros (cerca de R$ 268 milhões).

No total, o uruguaio soma 277 jogos com a camisa rubro-negra, 70 gols e 88 assistências. Além disso, conquistou dois Brasileiros (2019 e 2020), uma Copa do Brasil (2022), duas Supercopas do Brasil (2020 e 2021), duas Libertadores da América (2019 e 2022), uma Recopa Sul-Americana (2020) e quatro Cariocas (2019, 2020, 2021 e 2024).