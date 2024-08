Cédric Soares (à esquerda) está livre no mercado após deixar o clube inglês - Divulgação / Arsenal

Publicado 17/08/2024 09:12

Rio - Após selar a venda de Wesley para a Atalanta, da Itália , o Flamengo se movimenta no mercado em busca de uma reposição para a lateral direita. Um dos nomes que desperta o interesse do Rubro-Negro é o do português Cédric Soares, de 32 anos, que está sem clube desde que deixou o Arsenal, da Inglaterra.

As conversas entre o atleta e o clube carioca ainda estão em estágio inicial, de acordo com o jornalista Venê Casagrande. Recentemente, o defensor revelou que vê com bons olhos uma chance de atuar longe da Europa.

"Vou ser sincero, estou aberto a duas opções, Portugal ou exterior, mas tem de fazer sentido para mim e para os clubes. E isso é muito importante, que ambas as partes queiram realmente a mesma coisa. Quando assim é, as coisas podem avançar, caso contrário não faz sentido”, disse o lateral em entrevista ao 'Canal 11', de Portugal.

Além dos Gunners, onde ficou por cinco temporadas, Cédric tem passagens por Sporting (POR), clube que o revelou, Inter de Milão (ITA), Southampton (ING) e Fulham (ING). Ele foi campeão da Eurocopa, em 2016, e também atraiu interesse do futebol espanhol e turco nesta janela de transferências.