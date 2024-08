Momento da lesão de Pedro, do Flamengo - Pablo Porciuncula/AFP

Publicado 16/08/2024 18:28

Rio - Mais duas baixas esperadas e que foram confirmadas no Flamengo nesta sexta-feira (16). Pedro e Gabigol passaram por exames médicos na reapresentação do elenco e tiveram suas lesões diagnosticadas na coxa, ambas sofridas na vitória por 2 a 0 sobre o Bolívar, na última quinta-feira no Maracanã, pela ida das oitavas de final da Libertadores.

Com os problemas musculares, a dupla será desfalque tanto no clássico de domingo (18), com o Botafogo, pelo Brasileirão, como na quinta-feira que vem (22), na volta contra os bolivianos na altitude de 3.600m de La Paz. As informações são do site "ge".

As lesões dos jogadores foram semelhantes. A de Pedro, no músculo posterior da coxa esquerda, foi um mais leve e tem prazo de recuperação de duas a três semanas. Já a de Gabigol, na coxa direita, tem prazo de cerca de um mês.

Neste período, o Flamengo três rodadas do Campeonato Brasileiro e a ida das quartas de final da Copa do Brasil. O Rubro-Negro trabalha para recuperar a dupla de ataque visando a volta da competição mata-mata, na semana do dia 11/9 - o sorteio para conhecer os confrontos será realizado na próxima terça-feira (20), na sede da CBF.