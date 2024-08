Fabrício Bruno entrou em campo 129 vezes, fez seis gols e deu três assistências pelo Flamengo - Marcelo Cortes / Flamengo

Fabrício Bruno entrou em campo 129 vezes, fez seis gols e deu três assistências pelo FlamengoMarcelo Cortes / Flamengo

Publicado 16/08/2024 18:03

Os clubes já tem um acordo verbal pelo valor de 12,5 milhões de euros (cerca de R$ 75 milhões). Além disso, o Rennes terá de pagar mais 1,5 milhão de euros (aproximadamente R$ 9 milhões) caso o defensor cumpra metas estipuladas no contrato. A informação é do jornalista Venê Casagrande.

Em 2024, ele recusou proposta do West Ham, da Inglaterra. O clube inglês se acertou com o Flamengo, mas o defensor não gostou da oferta salarial e optou por permanecer no Rio de Janeiro . No total, Fabrício Bruno entrou em campo 129 vezes, fez seis gols e deu três assistências pelo clube carioca.

Antes de rumar à França, o zagueiro terá dois compromissos importantes. O primeiro será no domingo (18), às 18h30 (de Brasília), diante do Botafogo, no Nilton Santos, em confronto direto pela ponta da tabela do Campeonato Brasileiro.

Na sequência, quinta-feira (22), o Flamengo enfrentará o Bolívar (BOL), na altitude, às 21h30 (também de Brasília), pela partida de volta das oitavas de final da Libertadores - provavelmente o último jogo de Fabrício Bruno com a camisa rubro-negra.