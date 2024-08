Varela foi titular na lateral direita do Flamengo no lugar de Wesley - Pablo Porciuncula/AFP

Publicado 16/08/2024 20:14

Rio - O Flamengo conseguiu ampliar o marcador na reta final e irá para a altitude de 3.600m de La Paz, na Bolíviar, com um 2 a 0 sobre o Bolívar no jogo de ida das oitavas de final da Libertadores . O lateral-direito Varela, titular no duelo e que deve assumir de vez a posição com a provável saída de Wesley, valorizou o resultado construído no Maracanã, mas não vê conforto para a volta.

"Por sorte, podemos ampliar o marcador no final do jogo. Acho que a chance de fazer algum outro gol chegou, mas isso não é muito confortável. Mas vamos trabalhar com tudo também para ganhar e conseguir a classificação", disse Varela, em entrevista na zona mista após o jogo.

Wesley, companheiro do uruguaio na posição, tem acordo engatilhado para deixar o Flamengo e atuar no futebol italiano pela Atalanta , em negociação acima dos R$ 95 milhões mais metas que podem chegar a R$ 24 milhões. Varela destacou a situação no setor, que também teve baixa de Viña (esquerdo) por cirurgia no joelho direito.

"É o momento de contar com a gente que está hoje. Não só os laterais, agora tem muita gente que se machuca em cada jogo. Temos que ver o que vamos fazer. O importante é contar com a gente que está disponível. Vamos para cima."

Com o resultado, o Rubro-Negro joga na próxima quinta-feira (22), na altitude de 3.600m de La Paz, podendo perder por até um gol de diferença para ir às quartas de final. Antes, no domingo (18), há o clássico importante com o Botafogo, no Nilton Santos, valendo a liderança do Brasileirão.