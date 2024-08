O meia Luiz Araújo fura o bloqueio do Bolivar, supera o bom goleiro Lampe e garante a apertada vitória do Flamengo no Maracanã - Pablo Porciuncula/AFP

Publicado 15/08/2024 23:26

Rio - Uma partida de muita imposição, volume de jogo, extrema superioridade, que se transformou em uma vantagem importante para o Flamengo nas oitavas de final da Libertadores. Nesta quinta-feira (15), no Maracanã, a equipe comandada por Tite começou bem, teve uma quebra de ritmo após o intervalo, mas pressionou no fim e venceu o Bolívar, da Bolívia, por 2 a 0, com gols de Luiz Araújo e Léo Pereira.

fotogaleria

Com o resultado, o Rubro-Negro joga na próxima quinta-feira (22), na altitude de 3.600m de La Paz, podendo perder por até um gol de diferença para ir às quartas de final. Antes, no domingo (18), há o clássico importante com o Botafogo, no Nilton Santos, valendo a liderança do Brasileirão.

Pressão





Foram inúmeras oportunidades criadas e muita superioridade dentro de campo. Um jogo inteiro para o Flamengo construir, pressionar e mostrar o seu favoritismo. Depois de muito sufocar, o tão aguardado gol saiu logo no momento de impaciência, quando a equipe passou a dar alguns espaços.



E foi de uma forma diferente, longe do abafa. O Bolívar subiu, errou no meio-campo e deu campo para contra-ataque rubro-negro. Arrascaeta acionou Pedro em toque rápido, o atacante dominou no peito e lançou para Luiz Araújo, que, aos 29 minutos, tocou no canto direito do goleiro com a perna esquerda.



Já na reta final da primeira etapa, mais um problema para o técnico Tite. Pedro ganhou jogada de um contra um, colocou na frente após driblar o zagueiro do Bolívar e, quando ia invadir a área, sentiu um problema na coxa e pediu substituição imediatamente . Ele deixou o gramado para a entrada de Gabigol.

Ritmo abaixo

O Rubro-Negro voltou sentindo o peso do que foi a intensidade da primeira etapa e o encaixe já não foi o mesmo. Vendo a necessidade de ampliar o marcador para viajar na próxima semana com uma vantagem mais confortável, o jogo foi mais centralizado com De la Cruz e Gerson, mas tendo Luiz Araújo e Gabigol encaixotados no meio da defesa boliviana.



Tite tentou dar mais agressividade ao Flamengo sacando Pulgar e entrando com Carlinhos para formar dupla com Gabigol na área. O centroavante foi muito acionado no pivô e chegou a desperdiçar a principal chance de gol na segunda etapa após lindo cruzamento de Ayrton Lucas, cabeceando, sem marcação, em cima do goleiro Lampe.



A equipe pressionou, buscou o jogo aéreo e, mesmo em baixa, conseguiu aumentar a vantagem para aliviar a tensão no Maracanã. Aos 44 minutos, Luiz Araújo cobrou escanteio na medida para Léo Pereira subir e desviar para o fundo do gol. 2 a 0, números finais no Rio de Janeiro e situação mais leve para a altitude de La Paz na próxima semana.

Ficha técnica



Flamengo 2 x 0 Bolívar



Local: Maracanã

Data e hora: 15/8 (quinta-feira), às 21h30 (de Brasília)

Arbitragem: Wilmar Roldán

Assistentes: Jhon León e David Fuentes



Gol: Luiz Araújo 29'/1ºT e Léo Pereira 44'/2ºT (FLA)



Cartões amarelos: Erick Pulgar e De la Cruz (FLA); Justiniano (BOL)



FLAMENGO: Rossi, Varela (Wesley), Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Erick Pulgar (Carlinhos), Gerson, De la Cruz e Arrascaeta; Luiz Araújo e Pedro (Gabigol). Técnico: Tite.



BOLÍVAR: Lampe, Jesús Sagredo, Orihuela, Anderson Jesus e José Sagredo; Justiniano (Ervin Vaca), Saucedo e Ramiro Vaca; Oviedo, Bruno Sávio (Granell) e Fábio Gomes (Yomar Rocha). Técnico: Flavio Robatto.