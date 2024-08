Pedro sentiu problema muscular no duelo entre Flamengo e Bolívar - Pedro Porciuncula/AFP

Publicado 15/08/2024 22:12 | Atualizado 15/08/2024 23:53

Rio - Mais problemas para o Flamengo em meio à sequência importante do mês de agosto. Os atacantes Pedro e Gabigol deixaram o duelo com o Bolívar, nesta quarta-feira (15), pela ida das oitavas de final da Libertadores , no Maracanã, sentindo problemas musculares na coxa e preocupam para o jogo de volta, na próxima quinta (22), na altitude de La Paz, na Bolívia.

Pedro ganhou jogada de um contra um com o zagueiro da equipe boliviana aos 35 minutos do primeiro tempo, colocou a bola na frente para finalizar, mas, quando ia invadir a área, parou no lance e pediu substituição imediatamente. Gabigol entrou em seu lugar e também sofreu.

O camisa 99 sentiu o desconforto já nos últimos minutos também em arrancada no campo de ataque. Como o Flamengo já tinha feito as três janelas de substituições, ele não foi substituído, mas desceu direto para o vestiário e deixou a equipe com um a menos.

A dupla de ataque será reavaliada nesta sexta-feira, no CT Ninho do Urubu.