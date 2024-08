Fabrício Bruno é zagueiro titular do Flamengo - Marcelo Cortes /CRF

Fabrício Bruno é zagueiro titular do FlamengoMarcelo Cortes /CRF

Publicado 15/08/2024 09:21

Rio - Em negociação com o Rennes pelo zagueiro Fabrício Bruno, de 28 anos, o Flamengo não deverá buscar com urgência uma reposição para o defensor. O Rubro-Negro entende que tem no elenco jogadores com capacidade de repor a ausência do atleta. As informações são do jornalista Venê Casagrande.

Além de Léo Ortiz, David Luiz e de Léo Pereira, o Flamengo avalia positivamente o jovem Cleiton, de 21 anos. O entendimento é que o jovem tem bastante a agregar no elenco profissional e somando a qualidade de outros nomes do setor poderá suprir a saída de Fabrício Bruno.



Com isso, a negociação entre o Flamengo e o Rennes pelo defensor está por detalhes. A operação envolve 13,5 milhões de euros (cerca de R$ 81,28 milhões), fixos, mais 1,5 milhão (R$ 9,03 milhões) em bônus. O valor é considerado excelente pelo clube carioca por um defensor, de 28 anos. O acordo deverá ocorrer em breve.



Em relação a Wesley, o Flamengo vem resistindo mais em relação a proposta do Atalanta. Caso o jogador seja negociado, o Rubro-Negro terá urgência de ir ao mercado. Esta questão, inclusive, tem sido central nas conversas entre o clube carioca e a equipe italiana para uma possível liberação.



A oferta recebida pelo Flamengo é considerada positiva. A Atalanta ofereceu 18 milhões de euros (cerca de 108,37 milhões) fixos, mais 2 milhões (algo em torno de 12,04 milhões) em bônus pelo jovem, de 20 anos. No entanto, o Rubro-Negro prolonga a negociação por conta dessa situação envolvendo a reposição. Atualmente, o clube carioca tem apenas Guillermo Varela como especialista no setor, além de Wesley.