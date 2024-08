Everton Cebolinha em treino do Flamengo - Marcelo Cortes/Flamengo

Publicado 14/08/2024 17:46 | Atualizado 14/08/2024 17:50

Rio - Nesta quarta-feira, 14, o Flamengo confirmou que Everton Cebolinha passou por uma cirurgia para correção da ruptura do tendão de Aquiles do tornozelo esquerdo. A doutora Verônica Vianna, acompanhada pelo gerente de saúde e alto rendimento do clube, doutor Márcio Tannure, realizou o procedimento no Hospital CopaStar. O Rubro-Negro não comunicou o prazo de recuperação, mas o jogador está fora do restante da temporada

O atacante sofreu a lesão no empate em 1 a 1 com o Palmeiras, no último domingo (11) , pela 22ª rodada do Brasileirão. Cebolinha iniciou o jogo como titular, mas sentiu dores na perna esquerda e precisou ser substituído aos 12 minutos do primeiro tempo. Ele, inclusive, deixou o campo de maca.



Por meio das redes sociais, na última segunda (12) , Cebolinha escreveu: "Eu voltarei mais FORTE!". Na publicação, o jogador incluiu uma foto em preto e branco do momento em que saía do campo de maca, além de uma imagem colorida de um leão.

O Clube de Regatas do Flamengo informa que o atleta Everton Cebolinha realizou cirurgia para correção de ruptura do tendão de Aquiles do tornozelo esquerdo. O procedimento foi realizado no Hospital CopaStar pela Doutora Verônica Vianna, acompanhada pelo Doutor Márcio Tannure,… — Flamengo (@Flamengo) August 14, 2024

Problemas em 2024

Esta foi mais uma de uma série de lesões que sofreu nos últimos quatro meses e que atrapalharam a manutenção da boa sequência no Flamengo.

Desde maio, o atacante teve uma lesão na panturrilha direita, precisou sair de dois jogos em função de dores musculares na coxa direita e ainda sofreu com uma lesão no lado direito do quadril. Agora, passou por cirurgia com uma recuperação que em geral leva pelo menos seis meses.